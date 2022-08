Stade Rennais : Kalimuendo déjà parti pour bouleverser la hiérarchie de Genesio

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! : la Lazio passe à l'attaque pour Benjamin Bourigeaud

Si le Stade Rennais s'appuie de longs mois sur le trio Bourigeaud – Laborde – Terrier pour constituer son secteur offensif, Bruno Genesio a reconnu après Monaco – Rennes (1-1) que l'arrivée d'Arnaud Kalimuendo et certaines performances individuelles le poussait à la réflexion pour la suite.

Dans des propos rapportés par Ouest-France, le coach rennais a ouvert la voie à des changements pour les matchs à venir... voir à un changement de système (4-4-2) offrant des rôles plus importants aux offensifs.

Kalimuendo, Doku et Sulemana pourraient bousculer les titulaires

« J’ai bien aimé la rentrée de Kali, il nous a amené de la profondeur, de la qualité technique dos au but. Il est à l’origine du but par son appel dans la surface et son centre en retrait. Parmi les entrants, certains ont fait bouger les lignes, d'autres moins », a glissé Genesio.

Si la réflexion concerne bien évidemment l'ancien Lensois et Parisien pour qui le Stade Rennais a misé très gros (25 M€), c'est aussi le cas pour Jérémy Doku et Kamaldeen Sulemana, plutôt en jambe depuis le début de saison : « C’est important que les remplaçants rentrent bien dans les matches parce qu’on a besoin d’eux, encore plus en début de saison quand les jambes sont un peu lourdes », a conclut le technicien.