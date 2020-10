Stade Rennais – Krasnodar (1-1) : l'étonnant lendemain de match d'Eduardo Camavinga

Brillant pour ses débuts en Ligue des Champions face à Krasnodar (1-1) mardi soir, Eduardo Camavinga ne passe pas des lendemains de match similaire à ceux de ses coéquipiers. En effet, on en oublie souvent que la pépite du Stade Rennais n'a que 17 ans, 11 mois et 10 jours et qu'il a certaines autres préoccupations du fait de son âge.

Sur Instagram, l'adolescent ne manque pas de le rappeler. Avec beaucoup d'humour, il a notamment laissé un message sur sa session « auto-école » du jour. « A bientôt sur les routes », a-t-il glissé concernant sa leçon de conduite.

Sur les routes du football en tout cas, la pépite est lancée à 100 à l'heure...