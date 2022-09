Stade Rennais : l'AJA, Doku et Kalimuendo espérés contre l'OM... Genesio a fait le point

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Méfiance face à Auxerre

"C’est une des équipes les plus efficaces du championnat. Celle qui convertit le plus en buts le nombre de tirs qu’elle a. Eux ont cette efficacité offensive avec un coach aux principes de jeu bien ancrés. On s’attend à un match difficile, âpre, où il faudra être à 100% pour l’emporter."

Kalimuendo et Doku espérés contre l'OM

"On espère la semaine prochaine (lundi) une reprise avec le collectif. Mais j’attends le feu vert du staff médical. Pour Marseille ? J’espère qu’ils seront potentiellement dans le groupe pour Marseille. Majer portera son masque encore un mois et demi. Lui dit que ça ne le gêne pas. Je pense que ce n’est pas l’idéal d’avoir un corps étranger comme ça sur le visage."

Une série de victoires attendue

"L’idée, c’est surtout d’enchainer les victoires dans un premier temps. Ça donne confiance, on vient de faire 2 victoires et 1 nul sur les trois dernières matchs donc il est important d’enchainer dimanche. Mais on a une équipe qui vient pour prendre des points, on voit que tous les matchs sont difficiles à gagner. C’est pour ça qu’il faut aussi savourer cette victoire. Déclic mental qui viendrait des résultats : L’année dernière c’est ce qu’il s’est produit déjà. Je me dis que de gagner sans forcément très bien jouer, c’est important. J’attends évidemment qu’on fasse mieux dans le jeu, mais surtout qu’on enchaine les bons résultats."