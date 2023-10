Stade Rennais : l’Europe à genoux devant les Rouge et Noir, merci le FC Nantes !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Non seulement le Stade Rennais a dignement célébré son succès au Roazhon Park face au FC Nantes (3-1) en Ligue 1 mais les Rouge et Noir ont signé, face à leur grand ennemi, un match supplémentaire d’invincibilité toutes compétitions confondues. La fiche du Stade Rennais sur But!! Football Club Rennes a la plus belle série du Top 5 européen Comme le rapporte le journaliste breton Pierre Lejolivet, le SRFC reste sur 12 matchs officiels sans défaite toutes compétitions confondues. Un exploit qui permet à l’équipe de Bruno Genesio de s’afficher sur le toit des équipes du Top 5 européen affichant la meilleure série d’invincibilité actuellement. Jeudi à Villarreal, le Stade Rennais remettra à nouveau ce titre en jeu avant de se rendre au Parc des Princes pour y défier un PSG sur courant alternatif depuis le début de saison. Le challenge se poursuit ! Le #SRFC reste sur 12 matches sans défaite toutes compétitions confondues, meilleure série en cours du top 5 européen. — Pierre Lejolivet (@LejolivetPierre) October 2, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer En battant le FC Nantes lors du 100ème derby (3-1), le Stade Rennais a enfin renoué avec le succès après cinq nuls en Ligue 1… et étendu son invincibilité à un douzième match de rang. Il s'agit ni plus ni moins que de la plus belle série en Europe.

Alexandre Corboz

Rédacteur