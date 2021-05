Stade Rennais : l'Europe, Stéphan, Genesio... François Pinault sort du silence

Zapping But! Football Club Stade Rennais : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

D'ordinaire discret médiatiquement, François Pinault est sorti de sa réserve sur France Inter pour évoquer la saison de son club du Stade Rennais. Une saison que le milliardaire juge « pas terrible » même si les Rouge et Noir ont encore la possibilité d'accrocher la Ligue Europa Conférence lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1.

« Stéphan ? Un jeune entraîneur (…) qui s'est découragé à un moment »

Et François Pinault colle un petit tacle à son ancien coach Julien Stéphan : « On aurait pu mieux faire mais on a eu des accidents de parcours avec un jeune entraîneur qui a eu des difficultés et s’est découragé à un moment. Ce n’est pas terrible mais on est quand même 7e et on peut finir 5e (6e, ndlr). Je pense qu’on sera européen l’année prochaine », a-t-il pronostiqué.

Pour autant, François Pinault n'est pas frustré ou énervé de la première expérience du Stade Rennais en Ligue des Champions et reste impliqué pour la suite : « Je ne me mets pas en colère parce que l’équipe en place a fait un gros boulot. Il y a un nouvel entraîneur qui s’appelle Bruno Genesio et qui fait un travail extraordinaire. Il vient d’arriver, il faut lui donner un peu de temps ».