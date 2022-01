Stade Rennais : l'hémoragie Covid est stoppée mais Genesio a beaucoup d'incertitudes avant Lens

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le bilan de Julien Stéphan en chiffres

Présent en conférence de presse ce vendredi à la veille de son choc sur la pelouse du RC Lens (samedi, 21h), Bruno Genesio a fait le point sur l'effectif du Stade Rennais. Un effectif toujours largement perturbé par le Covid même si aucun nouveau cas n'est à déplorer dans l'effectif après les tests PCR de ce vendredi.

Omari, Ugochukwu, Bourigeaud, Terrier, Tchaouna... Des absents au cas par cas ?

Pour le match de Bollaert, le coach breton pourrait même récupérer un 4e défenseur valide avec le retour de Birger Meling, enfin remis de sa blessure à l'adducteur contracté à Saint-Etienne à la fin de l'année civile.

Si le forfait de Romain Salin est acté, tout comme les absences des quatre joueurs partis à la CAN (Alfred Gomis, Hamari Traoré, Nayef Aguerd et Kamaldeen Sulemana), le doute persiste sur la présence ou non des cinq éléments forfaits à Nancy à cause du coronavirus (Warmed Omari, Lesley Ugochukwu, Benjamin Bourigeaud, Martin Terrier et Loum Tchaouna). Cela va dépendre de la durée d'indisponibilité, des symptômes et des éventuelles dérogations données par la LFP...