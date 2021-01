Stade Rennais : l'OM, Guirassy, Niang… Julien Stéphan a fait le tour de l'actualité bretonne

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

L'OM, un adversaire dans le dur

"C'est un match entre deux concurrents qui veulent postuler pour une place en coupe d'Europe la saison prochaine. Marseille a toujours beaucoup d'individualités et de talent dans le domaine offensif. Il faudra voir aussi comment ils jouent avec Milik. Ils ne prennent pas énormément de buts. Le match aller, c'était hier. Il y avait une faute de Gueye avant celle-là (du deuxième jaune) qui méritait un carton jaune. Gueye aurait dû être exclu avant. Nous, on en a pas parlé pendant trois jours. Les décisions des arbitres font partie du jeu. Je suis sûr qu'on aura un très bon arbitrage samedi. Marseille est l'équipe qui reçoit le plus de cartons depuis le début de la saison. Il doit y avoir des raisons.

"Avec le huis clos, on voit qu'il y a beaucoup plus de résultats positifs pour les équipes qui se déplacent. On s'est accomodé malheureusement à cette situation. Le meilleur l'emportera. Le match aller était un bon moment pour nous cette saison. On sait très bien que les cycles se terminent un jour ou l'autre. Il n'y a pas besoin de booster les joueurs. On sait très bien que le niveau de motivation des joueurs est à son maximum. Il faudra jouer notre jeu en améliorant nos points faibles."

Quel titulaire dans les cages

"C’est Alfred (Gomis) qui jouera samedi. On a discuté bien évidemment. Romain comprend très bien la situation, il y a un peu de déception mais il est tourné vers le bien du collectif. Alfred est libéré physiquement, il n’a pas de pépins, il est prêt pour pouvoir jouer."

Encore beaucoup d'absences

"Serhou Guirassy pourrait être un peu juste pour ce week-end. ​Il a repris collectivement hier. Deux mois d’arrêt, c’est long. Il revient bien et il a de bonnes sensations. Il reste encore une séance pour décider. M’Baye Niang et Georginio Rutter ne seront pas dans le groupe. Il y en a un qui est malade et l’autre affaibli donc ils ne seront pas disponibles. Je n’ai pas d’infos précises au sujet d’éventuels départs."