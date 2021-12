Stade Rennais : la Champions League, pas une ambition pour les Rouge et Noir ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le bilan de Julien Stéphan en chiffres

Demain à Louis-II, le Stade Rennais tentera de terminer la phase aller sur le podium. Les Bretons sont actuellement 3es, à un point de l'OM, dauphin du PSG, et une longueur devant Nice (4e). Un succès à Monaco et ils concluront l'année dans le Top 3, synonyme de qualification pour la Champions League. Mais leurs derniers résultats, notamment les défaites à domicile contre Lille et Nice, ont semé le doute sur leur capacité à aller au bout de cette aventure. Mais sur son site, Pierre Ménès a rassuré les plus dubitatifs…

« Est-ce que c’est un coup de mou de perdre à domicile contre Nice ? Les Aiglons, quand ils n’ont pas le jeu à faire, c’est une équipe redoutable. C’est en revanche beaucoup plus compliqué quand ils ont le ballon. Rennes a été totalement euphorique sur certains matches, notamment Lyon et Montpellier, où ils ont vraiment marqué les esprits. Tu ne peux pas te maintenir à un tel niveau à tous les matches, où alors tu es le Bayern ou Liverpool. Il faut accepter qu’il y ait des petits coups de mou. Personne n’a jamais dit que Rennes devait terminer en Champions League. S’il devait y arriver, ce serait un résultat exceptionnel. Ce qu’on demande au club, c’est de finir dans les cinq premiers. Le tableau de marche est respecté. Le match contre Lorient a été très cohérent sur le plan du jeu. »

