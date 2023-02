Stade Rennais : la colère froide de Genesio après la déroute à Toulouse

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Les maux pour le dire. Une fois encore, le Stade Rennais est passé au travers loin de ses bases, cette fois sur le terrain du Toulouse FC avec une défaite 3-1 et un score qui était même de 3-0 à la pause. L'entraîneur breton, Bruno Genesio, a constaté l'étendue des dégâts sur son banc de touche, sans oublier de dire aux journalistes ce qu'il avait ressenti au cours de la rencontre.

"En ce moment, on fait des erreurs qui sont impardonnables à ce niveau-là. On a l'art de relancer les équipes contre qui on joue. Bizarrement, je leur ai dit à la pause qu'il y avait encore la possibilité de revenir parce que c'est vrai que c'était un match bizarre. On a eu la plupart du temps le ballon. On a manqué d'intensité, d'engagement, à la fois pour mieux défendre et pour avoir plus de monde devant le but sur certains centres, certaines situations. Mais je pensais vraiment qu'à la mi-temps, on avait la possibilité de revenir. On a marqué ce but qui nous a redonné de l'espoir mais on n'a pas été assez dangereux derrière pour les faire douter."