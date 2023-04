Stade Rennais : la défaite à Lyon n'a vraiment pas été digérée

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Il est des défaites qui restent. Et des attitudes qui ne passent pas. C'est en ce sens que le président du Stade Rennais a cru bon de s'adresser aux médias dans les minutes qui ont suivi le revers du SRFC sur la pelouse de l'OL. Car de toute évidence, Olivier Cloarec n'a que peu apprécié ce qu'il a vu. Et il ne s'est pas fait prier pour le dire.

Lamentable, scandaleux

Des propos retranscrits dans les colonnes du quotidien l'Equipe. “C'est lamentable de présenter un visage comme ça. On maîtrise le match pendant 30 minutes, on a trois-quatre occasions pour mettre le deuxième qu'on met pas. Derrière, on est moins bien, mais on a la chance d'avoir la mi-temps pour tout remettre en place et bien repartir. Et on fait 45 minutes catastrophiques, avec trois buts encaissés, c'est scandaleux. Présenter un visage comme ça, c'est loin des valeurs du Stade rennais, c'est plus que décevant. Après une prestation comme ça, on ne peut être qu'inquiet. Il faut vite se ressaisir car il reste encore huit matchs, ça peut être très long si on continue comme ça."