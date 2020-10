Stade Rennais : la défaite face à Angers (1-2), Stéphan en connaît la raison

Un sérieux coup de moins bien. Qui se confirme même après trois matches nuls, dont deux en Ligue 1 au cours des dernières semaines (Reims, Dijon). Ce soir, alors qu'il pouvait devenir leader de la Ligue 1, le Stade Rennais est tombé à domicile contre le SCO d'Angers (1-2). Au terme d'un match soutenu et, il est vrai, débauche d'énergie des Rennais et de quelques situations favorables dans le jeu.

L'entraîneur Julien Stéphan s'en moque. Ce qui l'agace, lui, et sans doute au plus haut point, c'est l'attitude de sa défense. Qu'il a clairement montrée du doigt au terme de la rencontre. "On a fait une bonne entame de match jusqu'au but, on avait réalisé ce qu'on souhaitait faire et le but encore une fois arrive trop vite après l'ouverture du score. Ça fait deux fois dans la semaine que ça nous arrive et ça nous a destabilisé. On est devenus beaucoup plus fragile. En ce moment on est trop fragiles sur le plan défensif, on concède trop de buts et s'il faut marquer trois buts à chaque fois pour gagner, ça fait beaucoup donc on a un certain nombre de choses à régler."