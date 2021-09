Stade Rennais : la famille Pinault en deuil, Sulemana rapatrié en urgence ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Le Stade Rennais est en deuil. Alors que la France pleure son idole de cinéma Jean-Paul Belmondo, on a appris cette nuit que la fille de François Pinault, Florence Rogers-Pinault est décédée ce lundi à l’âge de 58 ans des suites d’une longue maladie.

Sulemana rappelé par le Stade Rennais

En parallèle de cette information, sans aucun lien avec elle, le Stade Rennais a décidé de rapatrier en urgence Kamaldeen Sulemana alors qu’il devait jouer sous le maillot du Ghana hier soir en éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Vu le contexte délicat en Afrique, notamment après la tentative de coup d’État dimanche à Conakry, la décision du club breton pourrait y être liée.

🕊La fille de François Pinault, Florence Rogers-Pinault est décédée ce lundi à l’âge de 58 ans des suites d’une longue maladie. RIP🙏 — Actu SRFC (@ActuSRFC_) September 6, 2021