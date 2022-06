Stade Rennais : la famille Pinault prépare un investissement d'avenir à 40 M€

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

A l'instar du FC Nantes, le Stade Rennais s'est lancé dans un projet controversé et discuté des écologistes bretons : la construction de son nouveau centre d'entraînement. Contrairement aux Canaris, les Rouge et Noir n'ont toutefois pas l'intention de se délocaliser de la Piverdière mais bel et bien de bâtir son nouveau siège sur le site de l'ancien à la Piverdière.

Ce vendredi, le projet Piverdière 2 a été présenté aux médias par le président exécutif délégué Olivier Cloarec ansi que par la maire de Rennes Nathalie Appéré (PS) et par le président du conseil d'administration du club Jacques Delanoë.

L'Equipe en dévoile les grandes lignes avec une finalisation à l'horizon 2025 pour un coût approchant les 40 M€, totalement supporté par le club et son actionnaire, la famille Pinault. La « Piv' », rafraîchit en 2000 était étalé sur 11,4 hectares. La « Piv' 2 » en fera 15 après le refus des associations de riverains d'agrandir à 18. Le club espère le feu vert du conseil municipal, lundi, pour déposer le permis de construire. Début des travaux : septembre 2023.

Alexandre Corboz

Rédacteur