Stade Rennais : la galère se poursuit pour Jérémy Doku

Déjà blessé durant quasiment toute la première partie de saison, Jérémy Doku poursuit sa saison galère avec le Stade Rennais. Sorti touché du match face à Clermont dimanche dernier, le jeune Belge devait passer des examens complémentaires en cette fin de semaine.

En marge du match amical Rennes – Lorient (1-1) ce samedi, Bruno Genesio a donné le verdict : « deux ou trois semaines » d'arrêt pour l'ancienne pépite d'Anderlecht, victime d'un nouveau souci aux ischio-jambiers.

Brillant à l'Euro où il a été remarqué par les plus grands clubs, Jérémy Doky n'a disputé que 12 rencontres sur la première partie de saison des Rouge et Noir (1 but, 1 passe décisive).