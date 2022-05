Stade Rennais : la Ligue des Champions n'est plus un sujet tabou à Rennes

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

C'est fréquent. Et le Stade Rennais n'a aucune raison valable d'échapper à la règle. Parler de la Ligue des Champions lorsqu'on n'en est pas un habitué est dans certains clubs un sujet tabou. Et ce en dépit de résultats excellents et d'un classement qui permet plus que jamais d'y croire. Le SRFC a toutes les raisons de croire au podium, ce qu'a justement rappelé le milieu de terrain Flavien Tait face aux médias.

"On va aller hercher tout ce qu'on peut. La Ligue des Champions, je ne peux pas certifier qu'on y sera. Oui, on mériterait d'y être sur l'ensemble de la saison, mais à nous de prendre le maximum de points pour. Ce n'est pas tabou, on en parle entre nous. On ne doit pas regarder le classement, ça pourrait nous faire déjouer. On doit surtout corriger ce qui n'est pas bon, on fera les comptes à la fin. Depuis un bon bout de temps, on bosse bien."

Pour résumer Le Stade Rennais, qui a disposé de l'ASSE samedi soir sur le score de 2-0, va désormais tenter d'aller chercher une place sur le podium, synonyme de Ligue des Champions. Il ne faut pas compter sur Flavien Tait pour masquer les ambitions du SRFC.

Benjamin Danet

Rédacteur