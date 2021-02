Stade Rennais : la menace se précise sur Stéphan, des coachs seraient déjà contactés !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

« Le projet, on le mène à trois avec Julien (Stéphan) et Florian (Maurice), on ne va pas abandonner ce soir, répond le dirigeant. Je n'ai pas vu les joueurs abandonner leur coach non plus, sincèrement, ils ont essayé jusqu'au bout. Le projet est toujours le même. Si le changement d'entraîneur était une recette miracle, ça se saurait. Ce n'est pas ma méthode. Ce n'est pas la question ce soir. »

Après la nouvelle défaite du Stade Rennais face à l'OGC Nice (1-2), Nicolas Holveck a tenté de clarifier une situation de plus en plus tendue. Officiellement, la question d'un départ de Julien Stéphan ne se pose pas malgré la dynamique très compliquée du club breton. Mais la précision sur un renvoi qui n'est pas la question « ce soir » est peut-être importante.

De la tension depuis quelques semaines

L'insider YohZe assure en effet que le cas Julien Stéphan cristalliserait des tensions depuis plusieurs semaines maintenant. Et si Nicolas Holveck le soutient à 100% publiquement, la donne serait différente en privé. Des discussions auraient déjà lieu en vue de la saison prochaine et des « prises de température » auraient déjà lieu avec de potentiels successeurs...