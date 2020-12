Stade Rennais : l'avertissement de Deschamps à Camavinga

Il n’a échappé à personne qu’Eduardo Camavinga a subi le contrecoup de sa première convocation en Bleu. Appelé à disputer ses premières minutes cet automne, le milieu du Stade Rennais était tout pimpant en début de saison et a relâché la bride depuis ce petit événement.

Si le prodige du SRFC retrouve peu à peu un second souffle, Julien Stéphan a expliqué que l’enchaînement des matches ne lui avait pas servi. En parallèle, Didier Deschamps l’avait aussi mis en garde contre les conséquences de sa première expérience en Bleu.

« Les Bleus, ce n’est jamais anodin. Cama, par exemple, est un peu plus dans le dur depuis qu’il est venu. Une fois international, ce n’est plus pareil, surtout autour d’eux, avec les partenaires, adversaires, médias, explique le sélectionneur de l’équipe de France dans L’Équipe. Je les mets en garde. Ce qu’ils feront de bien sera désormais normal et ce qui sera moins bien sera beaucoup moins bien. Quand je prends un joueur, ce n’est pas pour un one-shot. Les Bleus ne sont pas une finalité mais un passage. »