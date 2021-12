Stade Rennais : la nouvelle idole bretonne sert aussi de chauffeur...

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Il fait désormais l'unanimité. Du moins au Stade Rennais, lui qui a si longtemps été conspué par les supporters de son club de toujours, l'Olympique Lyonnais. On parle ici de Bruno Genesio, qui n'en finit plus de faire gagner le SRFC, actuel deuxième du championnat et qui vient d'aller gifler les Verts le week-end dernier à Saint-Etienne, 5-0.

Il y a quelques jours, également, et ce après la victoire face à l'OL, sur le score de 4-1, Genesio avait entendu son nom scander par le Roazhon Park. Un plaisir, bien entendu, qui s'est accompagné d'un geste sympa à l'encontre d'un supporter rennais. Propos accordés à So Foot.

"J'ai davantage eu l'habitude d'entendre mon nom sifflé, donc l'entendre quand il est scandé, c'est toujours plus sympa, on ne va pas se le cacher. C'est drôle, d'ailleurs, car en rentrant du stade ce soir-là, j'ai pris un supporter en stop et je l'ai ramené chez lui. Il n'était pas vraiment en état de débriefer le match, il ne m'a même pas reconnu au départ."