Stade Rennais : la réaction de Maurice après le tirage au sort de la Ligue Europa Conférence

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Le Stade Rennais n’a pas hérité du tirage le plus abordable pour les 8es de finales de Ligue Europa Conférence. Malgré tout, les Bretons devront jouer le coup à fond pour espérer passer contre Leicester.

Pour RMC Sport, le directeur sportif rennais a réagi au tirage au sort : « Quand on rentre en compétition, on a envie d’aller le plus loin possible. Ce Leicester sera difficile à affronter. Il faut garder confiance. On a eu Tottenham au premier tour, on retourne en Angleterre, c’est une bonne chose, a souligné le dirigeant rennais pour RMC Sport. On n’a pas eu la chance d’aller à Tottenham au retour mais le match aller avait été de belle facture. Le groupe a grandi depuis. On ira à Leicester avec beaucoup d’ambitions avant de les recevoir. »

[PROS]



🗯 La réaction de notre directeur technique 𝐅𝐥𝐨𝐫𝐢𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐮𝐫𝐢𝐜𝐞 à l'issue du tirage au sort des 8es d'#UECL ⤵ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 25, 2022