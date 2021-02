Stade Rennais : la Saint-Valentin meilleur allié de l'ASSE ce dimanche ?

Comme nous vous l'indiquions ce matin, l'AS Saint-Etienne ne réussit pas très bien sur la pelouse du Roazhon Park face au Stade Rennais. En effet, sur les 14 derniers déplacements en Bretagne, les Verts ne sont revenus qu'avec une seule victoire. C'était en 2016. Pour faire face à ce « gazon maudit », il reste néanmoins l'effet Saint-Valentin.

En effet, comme le rapporte l'excellent compte Twitter rennais Rouge Mémoire, le Stade Rennais ne s'impose jamais les 14 février, jour de la fête des Amoureux. Sur les six précédents depuis 1997, il y a eu quatre défaites (à Nancy, à Lens, à Auxerre et face à Toulouse) pour deux nuls à domicile (Nancy en 2009 et le Bétis Séville en 2019).

Logiquement, on devrait donc partir sur un match nul. Verdict ce dimanche sous le coup de 17 heures...