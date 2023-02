Stade Rennais : la sèche piqure de rappel de Genesio à ses joueurs

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Les mots pour le dire. Ou les maux, en fonction de ce qu'il se passe au Stade Rennais. La formation de Bruno Genesio, qui ne manque guère de talents, ne parvient pas à faire preuve dé régularité. Soufflant le chaud, lorsqu'elle s'offre le PSG à domicile, ou le froid, lorsqu'elle s'incline à Toulouse, comme le week-end dernier. Ce soir, place à la Ligue Europa avec l'envie de rejoindre les 8es de finale de la compétition. Et ça, Genesio ne veut pas le louper. Propos retranscrits par Ouest-France. "Pour gagner un match de haut niveau, il y a des fondamentaux qui sont l'engagement, les duels, l'intensité qu'on met dans les matches, et qu'on a un peu perdus ces derniers temps. Et donc on a beaucoup montré les manques qu'on a eus à Toulouse, beaucoup échangé avec les joueurs, car j'ai la chance d'avoir un groupe réceptif, mais je pense qu'on a les moyens de retrouver notre état d'esprit."



Pour résumer Ce jeudi, après la défaite en Ligue 1 à Toulouse le week-end dernier, le Stade Rennais affronte le Shakhtar Donetsk en 16ème de finale aller de Ligue Europa à Varsovie. L'entraîneur du SRFC, Bruno Genesio, a rappelé certaines évidences à ses joueurs.

