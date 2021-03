Stade Rennais : la très mauvaise nouvelle est tombée pour Nicolas Holveck

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les meilleures déclarations de l'année 2020

Voici, publié il y a quelques minutes, le communiqué du Stade Rennais au sujet de son président, Nicolas Holveck.

"Annoncés par le communiqué du 4 mars dernier, les examens médicaux subis la semaine dernière par Nicolas Holveck, Président Exécutif - Directeur Général du Stade Rennais F.C., ont révélé l’existence d’un cancer. Le traitement ne nécessitant pas d’hospitalisation, Nicolas Holveck continue à assumer pleinement ses fonctions, en s’appuyant sur les équipes du club. Le Stade Rennais F.C. et la famille Pinault adressent à Nicolas Holveck leurs vœux de prompt rétablissement.



Nicolas Holveck : "Dans cette période difficile, je reste totalement impliqué au service du Stade Rennais F.C. Je sais plus que jamais pouvoir m’appuyer en pleine confiance sur des équipes solides, tant sur le plan sportif avec le Directeur technique Florian Maurice et l’entraîneur Bruno Genesio, que sur le plan administratif avec tous les collaborateurs du club et l’arrivée prochaine d’Olivier Cloarec."