Stade Rennais : Laborde envoie une petite pique aux Girondins

Football Club Stade Rennais : le bilan de Julien Stéphan en chiffres

Le Stade Rennais a retrouvé Gaëtan Laborde (27 ans). Meilleur buteur (15) du club breton cette saison en L1, l’ancien attaquant du Montpellier HSC s’est remis sur les rails dimanche dernier devant la défense gruyère des Girondins de Bordeaux (6-0). A-t-il beaucoup cogité pendant cette période ?

« C’était plus une période où je n’avais quasiment pas de situation. C’est plus ça qui me frustrait, de ne pas réussir à me créer des occases, a-t-il expliqué à L’Équipe. Peut-être qu’on n’était pas connectés avec mes coéquipiers. On a eu une période pas évidente pour toute l’équipe. On a été bien observés, on est tombés sur des blocs bas. Le foot, ce sont des cycles, parfois il n’y a pas trop d’explications. Les efforts, je les faisais, mes coéquipiers n’ont pas changé non plus. »

De nature positive et conquérante, le buteur de 27 ans savait qu’il retrouverait la mire comme il l’a toujours fait dans le passé. Hormis peut-être aux Girondins de Bordeaux, où il n’a jamais vraiment eu sa chance plus jeune. « Quand c’est bloqué, c’est à moi d’aller chercher les choses, a-t-il développé. Je suis ultracompétiteur, j’ai toujours été généreux, dans le combat, à me battre pour l’équipe. C’est là qu’on prend du plaisir et qu’on est heureux. Je pense que c’est ma souche sud-ouest, terre de valeurs du rugby, qui prédomine. Et puis j’ai toujours marqué là où on m’a fait confiance... Quand j’ai fait des saisons pleines, j’ai marqué et délivré des passes décisives, c’est aussi important. »

