Stade Rennais : le beau compliment de Benatia à Stéphan et Aguerd

Hier soir, Mehdi Benatia a accordé une longue interview à l'insider Manu Lonjon. Désormais chez les Qataris d'Al-Duhail, le défenseur central de 33 ans, notamment passé par la Juventus Turin et le Bayern Munich, s'est confié sur de nombreux sujets et notamment sur la sélection marocaine, dont il est le capitaine. Et dans laquelle vient d'arriver le Rennais Nayef Aguerd, dont il dit le plus grand bien, ainsi que de Julien Stéphan.

"Julien Stéphan est l'un des meilleurs en France"

« Nayef Aguerd est arrivé à Dijon, il a eu un peu de mal au début. Puis, il a commencé à jouer et à marquer quelques buts. Et puis, tu sais pas pourquoi, il a été écarté de l’équipe alors que c’était le meilleur. Parfois, les clubs français, tu ne comprends pas ce qui s’y passe. Et puis, il s’est retrouvé avec plus qu’un an de contrat. Rennes, qui sait travailler, l’a vu et l’a fait signer. »

« Au départ, comme c’est pas un gros transfert, ils se sont dits qu’ils allaient le mettre avec un mec d’expérience à côté comme Da Silva. Le petit, il est arrivé avec les dents longues, il a mangé tout le monde, a régalé et a mis des buts importants. C’est un gamin intelligent, qui sait où il veut aller et qui est avec un coach comme ça. Parce que pour moi, Julien Stéphan est l’un des meilleurs en France. Je suis persuadé que Nayef va tout exploser. »