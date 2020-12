Stade Rennais : le bon, la brute et le truand de la première partie de saison

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les enjeux de la rencontre face au PSG

Le bon : Serhou Guirassy

S'il n'a pas pu finir l'année du fait d'un sale tacle du Strasbourgeois Stefan Mitrovic le 27 novembre dernier, l'ancien Amiénois est parvenu à vite assumer son important transfert (15 M€). Avant sa blessure, l'Arlésien affichait des statistiques encourageantes (6 buts en 16 matches toutes compétitions confondues) et avait remporté le jeu de la concurrence face à Mbaye Niang et Adrien Hunou.

La brute : Steven N'Zonzi

Prêté par l'AS Roma pour 18 mois, le Champion du Monde de 32 ans est un incontournable du onze de Julien Stéphan. Il faut dire que lorsqu'il s'agit de faire le sale boulot, l'ancien Sévillan s'y connait. Avec 6 cartons jaunes toutes compétitions confondues, la sentinelle rennaise figure parmi les joueurs les plus sanctionnés de Ligue 1.

Le truand : Daniele Rugani

Prêté par la Juventus de Turin, l'Italien devait être LE défenseur censé reprendre le rôle de patron en Bretagne. On attendait énormément de lui et notamment qu'il permette à Rennes de se solidifier en Ligue des Champions. Victime d'un souci à la cuisse à sa deuxième apparition, Rugani n'a disputé que 107 minutes en tout et pour tout. Sa plus belle action, c'est surtout d'avoir ramené une concurrente à Salma Hayek dans les travées du Roazhon Park : sa compagne Michela Persico, présentatrice de TV en Italie.