Stade Rennais : le bon, la brute et le truand des Rouge et Noir

Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Le bilan général :

4e de Ligue 1 (31 pts)

Qualifié pour les 8e de finale de la Ligue Europa Conférence (adversaire à définir).

Qualifié pour les 16e de finale de Coupe de France à Nancy (L2).

Le bon : Gaëtan Laborde

Recruté cet été à Montpellier pour 15 M€, l'attaquant s'est vite avéré être une excellente pioche pour le SRFC. Fort de ses 14 buts en 25 matches toutes compétitions confondues, le Montois est même régulièrement cité pour intégrer l'équipe de France. Une belle réussite pour Florian Maurice qui a arraché sa signature au nez et à la barbe de... l'OL.

La brute : Nayef Aguerd

Quand il est arrivé il y a un an et demi en provenance de Dijon sans jamais n'avoir disputé une saison complète, on s'est interrogé sur la pertinence du recrutement du Marocain. La réponse, Aguerd l'a apporté en s'imposant comme l'indéboulonnable patron de la défense rennaise (18 apparitions, 2 buts). Après avoir enchaîné les 25 premiers matchs de la saison presque tous en intégralité, le joueur de 25 ans a été invité à souffler en Coupe contre Lorient. L'occasion de se rendre compte qu'il manquera beaucoup en janvier à son départ à la CAN...

Le truand : Jérémy Doku

S'il jouit encore d'une cote énorme sur le marché du fait de sa bonne rentrée contre l'Italie à l'Euro, le jeune Belge n'en demeure pas moins un intermittent du spectacle depuis le début de saison au Stade Rennais. Il faut dire que l'ancien joueur d'Anderlecht a enchaîné les soucis physiques depuis fin août. Des soucis qui ont permis à la concurrence de se montrer à son poste.