Stade Rennais : le club a donné une belle leçon à Lorient et au Stade de Reims

Le Stade Rennais poursuit son retour. Et de quelle manière, cette fois en Coupe de France, avec une très large victoire sur le terrain du FC Sochaux sur le score de 6-1. Les joueurs de Julien Stéphan, qui ont également opéré un spectaculaire redressement en L1, sont désormais qualifiés pour les quarts de finale de la compétition.

Beau geste

Loin du terrain, les dirigeants bretons se sont également distingués par leur attitude. Et ont ainsi pris, de la recette au Stade Bonal, de quoi rembourser le déplacement du club dans l'Est de la France. Le reste a été laissé au FC Sochaux. A noter, comme indiqué ci-dessous, que le le Stade de Reims et le FC Lorient n'en avaient pas fait de même alors que la coutume, en Coupe de France, est de laisser la recette aux clubs de divisions inférieures.

En conférence de presse le président délégué du #FCSM a remercié le #SRFC qui a simplement récupéré de quoi couvrir ses frais de déplacement sur la recette et laissé le reste à Sochaux, ce que Reims et Lorient n’avaient pas fait précédemment. — France Bleu Armorique (@bleuarmorique) February 6, 2024

