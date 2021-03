Stade Rennais : le club bloque ses internationaux africains et se justifie

Zapping But! Football Club Stade Rennais : Julien Stéphan, responsable de la crise au SRFC ?

La FIFA ayant autorisé les clubs à bloquer leurs internationaux sur la trêve internationale de mars, la LFP a ouvert la boîte de Pandore, autorisant les clubs à bloquer le départ de leurs internationaux africains, sollicités pour les qualifications de la prochaine CAN. Si, jusqu'à présent, tous les clubs n'ont pas saisi la balle au bond pour bloquer leurs joueurs, le Stade Rennais l'a fait, choisissant de retenir Alfred Gomis, Nayef Aguerd, Hamari Traoré et Elias Damergy.

Rennes ne veut pas altérer l'équité du championnat

Face à cette décision polémique, le club breton s'est fendu d'un communiqué pour justifier son choix concernant les quatre joueurs bloqués et s'étonner des déclarations de certains sélectionneurs, jugés « inappropriés, voire déplacés » :

« L’ensemble des clubs professionnels français a alerté il y a plusieurs jours le gouvernement français afin de demander une exonération de septaine pour les joueurs internationaux à leur retour de sélection. Cette septaine empêchera les joueurs concernés de participer à la 31e journée et mettrait même en péril leur participation à la 32e journée de Ligue 1. L’équité du championnat s’en trouverait alors altérée. Cette demande a bien évidemment été liée au respect d’une bulle sanitaire très stricte imposée aux sélections nationales ainsi qu’un retour en France en avions privés. Compte tenu de l’absence de retour de la part des autorités françaises, le Stade Rennais F.C. se voit contraint, et ce en accord total avec la FIFA, de ne pas mettre à disposition de leur sélection les joueurs concernés malgré l’attachement et la dévotion de chacun d’entre eux envers leurs pays. Le Stade Rennais F.C. a toujours répondu favorablement aux convocations internationales de ses joueurs mais ne peut exceptionnellement pas y accéder dans les conditions sanitaires actuelles. Cette décision ne peut en aucun cas être imputée aux joueurs et il serait même injuste de le sous-entendre ».