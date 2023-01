Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Martin Terrier est fixé sur sa blessure. « Martin Terrier a passé son IRM et reçu son diagnostic. Les ligaments croisés et le ménisque sont touchés, le club doit communiquer précisément sa blessure dans l’après-midi », vient d’assurer le journaliste de France Bleu Armorique François Rauzy sur son compte Twittter. Martin Terrier a passé son IRM et reçu son diagnostic. Les ligaments croisés et le ménisque sont touchés, le club doit communiquer précisément sa blessure dans l’après-midi. #SRFC — François Rauzy (@RauzyFrancois) January 3, 2023

Pour résumer Gravement blessé au genou droit lors de la victoire du Stade Rennais contre l’OGC Nice lundi soir, pour le compte de la 17e journée de Ligue 1 (2-1), l'ancien attaquant de l'OL Martin Terrier connaît désormais son diagnostic.

Bastien Aubert

Rédacteur