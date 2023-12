Stade Rennais : Le Fée pousse un gros coup de gueule après Monaco

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Il n'y a pas d'effet Julien Stephan pour l'instant au Stade Rennais. Après sa défaite à Marseille (0-2), le SRFC s'est incliné ce samedi contre Monaco (1-2) sous les sifflets du Roazhon Park. Au micro de Prime Video après la rencontre, Enzo Le Fée a poussé un coup de gueule...

"On est là où on doit être"

«Les mots ne sont pas faciles parce que chaque week-end on se dit qu’on va réagir et c’est toujours la même chose, a-t-il pesté. Il ne faut pas baisser les bras car la saison est encore longue... On n’est pas là où on voulait être mais on est là où on doit être parce qu'on n'a pas de résultat. Si tout est fini, on se dit qu’on continue la saison comme ça et on va couler. Mais on a tous envie de gagner des matchs, et que la victoire devienne normale." Et à l'ancien Merlu d'ajouter... "Il nous manque du caractère car on n’en a pas assez. Même sur le match en général, on doit porter nos c.uilles pour aller chercher le ballon. On doit retrouver cet esprit de gagnant."

🗣️ Enzo Le Fée : "Si on continue la fin de saison comme ça, au final on va couler."



😳 Les mots forts du milieu rennais après une nouvelle défaite des siens !#SRFCASM pic.twitter.com/1ifltYvy2v — Prime Video Sport France (@PVSportFR) December 9, 2023

Podcast Men's Up Life