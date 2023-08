Stade Rennais - Le Havre (2-2) : étouffement, trous d'air, Blas, Matic, pourquoi les Rennais ont perdu deux points

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

L'étouffement produit son effet

Avant d'aller récupérer le point du match nul sur le terrain du RC Lens, le Stade Rennais avait déjà eu l'occasion d'affronter un promu en s'imposant largement face au FC Metz (5-1). Et l'on se demanda d'ailleurs, au Roazhon Park, si les joueurs de Bruno Genesio allaient mettre autant de temps (but à la 20e minute, différence faite au retour des vestiaires) pour mettre leur si séduisant jeu offensif en place. Il n'en fut rien. Car si quinze minutes durant, les premières de la rencontre, le HAC pu sortir le ballon proprement et même le faire circuler sans encombre, ce ne fut plus (du tout) le cas après. En cause ? Le rouleau compresseur rennais, offensif et défensif, à la récupération et au pressing. Le SRFC défend et attaque à onze avec, en guise de récupérateurs Assignon, Bourigeaud, Le Fée ou encore Matic, un cran plus bas. Témoin, le premier but inscrit par les Rennais avec une récupération aux 30 mètres et le talent d'un artiste (Blas). On le savait, mais ça se confirme, le SRFC peut faire mal cette saison. Non pas en raison de l'adversaire, bien entendu, mais des joueurs en place et du système installé par Bruno Genesio. A condition toutefois de....

Incompréhensibles relâchements

....de ne pas disparaître du terrain. Car le Stade Rennais connaît l'un de ses futurs chantiers : être efficace et entreprenant sur toute la durée d'un match. Regrettable évidence, les hommes de Genesio n'ont pas brillé 90 minutes durant face au promu havrais. Un premier trou d'air en fin de première période alors que le break avait été fait et le second but de Christopher Wooh inscrit à la 24e minute. Résultat ? Une réduction du score havraise, moins d'efforts sur le porteur adverse, peu de décalages trouvés par les attaquants et la sensation de s'ennuyer ferme au Roazhon Park, comme ce fut le cas au retour du vestiaire pendant près de 20 minutes et avec de copieux sifflets. Et comment expliquer l'égalisation havraise, à la 70e minute sur un superbe enroulé pied droit de Alioui, alors que les Rennais évoluaient en supériorité numérique ? Genesio ne va pas manquer de comprendre ces deux trous d'air incompréhensibles. Car si le SRFC a poussé dans les derniers instants, pour arracher la victoire, jamais il n'aurait dû se retrouver dans cette position après avoir mené 2-0 et évoluant à onze contre dix.

Blas, facile et (trop) discret

Ludovic Blas constitue sans aucun doute un parfait exemple du dispositif mis en place par Genesio. car au-delà du but inscrit, le premier sous ses nouvelles couleurs, comment ne pas mettre en exergue cet effort défensif à la 38e minute lorsque l'ancien nantais accomplit un effort de 40 mètres pour revenir dans les pieds d'un attaquant havrais. Blas, au même titre que ses partenaires, fait les efforts. Et n'a eu besoin que de dix petites minutes pour ouvrir son compteur buts dès la première occasion du SRFC au prix d'une belle frappe du gauche. Un but qui aurait pu et du être annulé en raison d'une position de hors-jeu d'Amine Gouiri sur la seconde frappe de Blas. L'ancien nantais aura été par la suite beaucoup plus et trop discret, isolé sur le côté droit et ne parvenant pas à faire la différence balle au pied. Avant de se procurer une très belle occasion sur une volée en toute fin de match, détournée par le portier havrais.

Matic, de mieux en mieux

Pour ses toutes premières minutes avec le SRFC, sur le terrain de Lens, Nemanja Matic avait conforté son entraîneur dans l'idée de le recruter. Louant face aux médias son calme et sa sérénité. On attendra cette fois de savoir ce qu'a pensé Genesio, mais on ajoutera pour notre part la discrétion car le Serbe n'a pas démontré grand chose au cours des 45 premières minutes. Un ballon perdu dès la 6e minute et un autre à la 40e minute qui provoqua la réduction du score du HAC avec le centre d'Operi et le but de la tête d'Alioui. Certes, Matic a besoin de temps. Certes, il a vite été harcelé par les Havrais à chacune de ses possessions, mais on est en droit d'attendre autre chose de l'ancien joueur de la Roma. En dépit d'un jeu court propre et précis au retour des vestiaires et d'une belle passe pour Blas à la 68e minute, le temps devrait permettre au milieu de terrain de trouver ses marques. Définitivement.

Podcast Men's Up Life