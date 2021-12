Stade Rennais : le match contre Tottenham reporté !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le bilan de Julien Stéphan en chiffres

Ce mercredi, Antonio Conte a expliqué en conférence de presse qu'il craignait énormément la suite des événements vu le nombre de cas de covid dans son effectif et dans le staff technique. Eh bien, le manager de Tottenham n'aura pas eu à attendre bien longtemps avant que le couperet ne tombe : le match de demain soir contre le Stade Rennais est reporté !

Les Spurs ont expliqué dans un communiqué avoir obtenu l'aval de l'UEFA. Toutes les parties doivent se réunir très vite pour trouver une nouvelle date pour le match. La situation est à ce point critique dans le club du nord de Londres que son centre d'entraînement est fermé jusqu'à nouvel ordre…

We can confirm that our UEFA Europa Conference League Group G home fixture against Stade Rennais will not take place tomorrow after a number of positive COVID-19 cases at the Club.



