Stade Rennais : le nouveau Camavinga est arrivé

Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Dans les derniers instants du dernier mercato estival, le Stade Rennais a perdu Eduardo Camavinga, qui a rejoint le Real Madrid contre un chèque de 31 millions d'euros. Mais le départ du milieu de terrain français ne semble pas avoir trop perturbé les Rennais. En effet, après 17 journées de Ligue 1 disputées, les hommes de Bruno Génésio sont dauphins du Paris Saint-Germain au classement.

Par ailleurs, un joueur rennais marche sur les pas d'Eduardo Camavinga. Il s'agit de Chimuanya Ugochukwu, qui a inscrit ce dimanche son premier but en professionnel d'un tir croisé du pied droit à ras de terre lors de l'écrasante victoire du Stade Rennais sur la pelouse de l'ASSE (5-0).

Grâce à cette réalisation, le jeune milieu de terrain franco-nigérian (17 ans et 254 jours) est devenu le deuxième plus jeune buteur de l’histoire du club Rouge et Noir en Ligue 1 derrière Eduardo Camavinga (17 ans et 35 jours).

