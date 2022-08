Stade Rennais : le nouveau Jérémy Doku est arrivé, le RC Lens est prévenu !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Dans une interview à L'Equipe, Jérémy Doku, qui pourrait connaître sa première titularisation samedi soir contre Lens, a évoqué ses objectifs. A 20 ans, le Belge, souvent blessé la saison dernière (2 buts, 2 passes décisives en 18 matches), a rassuré sur sa forme. « Cette fois on a eu six semaines de vacances, j'ai assez de temps pour me préparer. Petit à petit, j'ai pris du temps de jeu, je monte en puissance», a-t-il confié. Avant d'ajouter, lui qui s'est entraîné avec l'ancien athlète Marc Raquil cet été...

Genesio le trouve différent

« J'ai faim, j'ai vraiment faim. Avec Marc tout s'est bien passé, j'ai bien aimé le travail qu'on a fait. On a travaillé sur la course, sur le relâchement quand tu cours. Si tu es trop brusque, ça provoque des tensions, des douleurs. C'est comme quand tu as peur : tu es crispé et ce n'est pas bien pour les muscles, c'est ce que j'ai appris. « Avant je ne faisais pas n'importe quoi non plus, mais j'ai modifié un peu mes habitudes, je fais un peu plus gaffe à ce que je peux manger, quand je dois dormir. Je fais encore plus attention.» Et à Bruno Genesio d'ajouter : « Je sens un joueur différent, je le trouve à l'écoute en tout cas. On connaît ses qualités fortes pour le haut niveau, dans le un contre un, la percussion, mais il a des points à gagner, dans la constance. Ce n'est pas naturel chez lui, il en prend conscience petit à petit, il se force à le faire de mieux en mieux. »