Stade Rennais : le porte-bonheur du SRFC est clairement désigné

Hier soir, au stade Geoffroy-Guichard, il a une fois encore décisif. En marquant à deux reprises. On parle ici de Benjamin Bourigeaud, le milieu de terrain du Stade Rennais, qui a été l'artisan de la qualification des Bretons pour la demi-finale de Coupe de France. Comme le précise le compte X Statsdufoot, lorsque Bourigeaud marque, le Stade Rennais s'impose. Du moins à vingt reprises sur 25 matches depuis le début de l'année 2022. Ne cherchez plus le pote-bonheur, il s'appelle Benjamin Bourigeaud. Le @staderennais a remporté 20 de ses 25 matchs lorsque Benjamin Bourigeaud a été buteur en compétition officielle depuis janvier 2022 (3 nuls, 2 défaites). #LPF43SRFC — Stats Foot (@Statsdufoot) February 29, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Hier soir, jeudi, le Stade Rennais a rejoint le dernier carré de la Coupe de France en venant à bout du Puy Foot au stade Geoffroy-Guichard (3-1). Le milieu de terrain du SRFC, Benjamin Bourigeaud, a encore marqué et dans ces cas-là...

Benjamin Danet

Rédacteur