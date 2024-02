Stade Rennais : le président breton croit en l’exploit face à l'AC Milan !

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Alors que le Stade Rennais s’apprête à sortir de la Ligue Europa lors des barrages face au Milan AC, Olivier Cloarec, le président du club breton, se refuse à rendre les armes : « Tout reste possible, il faudra jouer ce match à fond, car cela aura aussi des implications sur la suite. Malgré la différence entre les deux équipes, l’exploit attendu n’a peut-être eu lieu à l’aller... Mais il faut qu’on regarde devant », a glissé le dirigeant breton à Ouest-France.

Cloarec dresse un bilan flatteur du Stade Rennais en Europe…

Et quand on lui parle d’un plafond de verre européen, Olivier Cloarec bombe le torse : « Rennes est le 2e club qui rapporte le plus de points UEFA à la France, derrière Paris, sur les cinq dernières années. On est sorti des poules quatre fois sur six. Ce sont de réels marqueurs. Après, oui, il nous manque l’échelon supplémentaire… Est-ce que la progression va assez vite pour pas mal de gens ? Sûrement pas. On aurait pu, dû finir premier de poule, un peu comme l’année dernière : cela bascule sur quasiment rien, mais il n’y a pas non plus de hasard, c’est le très haut niveau ».

… Et évoque une fin de saison « palpitante »

S’il juge la réception du Milan AC comme « une expérience supplémentaire utile pour le futur du club », le boss des Rouge et Noir estime qu’il ne s’agit que d’une étape vers une fin de saison potentiellement passionnante : « On va rentrer dans le dernier tiers du championnat, et il y a aussi la Coupe de France, ça va être palpitant… On verra déjà où on en sera après la réception de Marseille (le 17 mars) juste avant la trêve internationale ».

