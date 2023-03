Stade Rennais : le PSG et Neymar ont perturbé une pépite des Rouge et Noir

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! : la Lazio passe à l'attaque pour Benjamin Bourigeaud

Lesley Ugochukwu, que l'on compare souvent à Eduardo Camavinga, est revenu sur sa première titularisation surprise, face au PSG le 9 mai 2021 alors qu'il venait tout juste de fêter ses 17 ans. Des débuts sous Julien Stéphan qui l'ont marqué au fer rouge.

Ugochukwu : « Durant la nuit, j'avais un peu de mal à dormir »

« C’était quand même osé de la part du coach. C’était un gros défi. J’ai compris qu’on avait confiance en moi et qu’il ne fallait pas que je me pose des questions. Il faut savoir que Camavinga et Nzonzi étaient absents. La veille du match, lors de la mise en place, le coach cite mon prénom avec les titulaires. J’étais choqué, je pensais que c’était une erreur. Benjamin Bourigeaud et Hamari Traoré sont tout de suite venus me voir pour me dire : « Ça va bien se passer, joue comme tu sais faire ». Ces paroles m’ont mis en confiance », raconte l'intéressé, assurant avoir passé une nuit compliquée ensuite :

« Durant la nuit, j’avais un peu de mal à dormir. Je m’apprêtais à affronter Neymar quand même. Quand j’étais petit, je regardais ses skills sur Youtube. Une fois sur le terrain, je n’ai pas eu la pression. Je ne voulais que jouer au football pour montrer mes qualités. Avant le match, j’ai pensé à récupérer un maillot d’un joueur du PSG. Ensuite, je me suis dit : « Non, je n’ai pas de nom dans le dos, c’est mieux de le garder précieusement en souvenir ». »

