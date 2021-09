Stade Rennais : le Roazhon Celtic Kop suspend ses activités, Génésio monte au créneau !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Coup de tonnerre du côté du Stade Rennais. Dans un communiqué publié ce vendredi matin, le Roazhon Celtic Kop a annoncé la suspension de ses activités suite à l'agression de deux de ses membres pour un vol de tifos. Un nouvel acte de violence dans le milieu du supportantisme qui a été la goutte d'eau pour le RCK.

Le RCK victime d'un guet-apens

« Nous tenons à vous informer que nous suspendons la totalité de nos activités en tribune et en dehors. L’effet de cette annonce est immédiat et pour une durée indéterminée. La raison qui nous amène à prendre cette lourde décision est le vol de notre bâche domicile dans des circonstances dignes d’un guet-apens sur l’un de nos membres et qui portent directement atteinte à la sécurité de sa famille. Nous sommes et resterons des supporters du Stade Rennais Football Club avant tout, donc nous laissons libre choix à nos membres de se rendre en tribune ou à l’extérieur pour soutenir nos joueurs », a fait savoir le groupe qui a décidé de suspendre ses déplacements prévus à Bordeaux et Arnhem.

Genesio est choqué et soutient le RCK

Une décision que Bruno Genesio a compris même s'il est révolté par ce déferlement de violence qui touche les tribunes françaises : « J'ai une pensée pour la ou les personnes agressées. Cela m'insupporte. Tous ces comportements sont insupportables pour le football. Il est grand temps que les instances se penchent sur la question (…) Pour quelques abrutis, on pénalise des gens qui n'ont rien demandé. On devrait prendre exemple sur le football anglais qui a résolu ses problèmes il y a quelques années. Il faut être très sévère contre ces gens qui sèment le trouble... »