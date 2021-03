Stade Rennais : le touchant message de Bruno Genesio à Nicolas Holveck

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

En milieu de semaine, et comme vous le savez sans doute, le Stade Rennais a indiqué que son président, Nicolas Holveck, souffrait d'un cancer. Nouvelle terrible pour l'homme, pour le club, et également pour Bruno Genesio, récemment arrivé sur le banc de touche du SRFC. Au terme de la victoire contre le RC Strasbourg (1-0), la première pour Genesio, l'ancien coach de l'OL a tenu à lui dédier la victoire.

"Je voudrais dédier cette victoire à mon président qui est souffrant devant son téléviseur. C'est une victoire qui fait du bien, deux mois après la dernière. On a eu la faculté d'être solidaires, de défendre ensemble, de presser assez haut. Et il y a du mieux aussi dans l'animation offensive. On a montré plus d'allant offensif, plus d'intention d'aller chercher l'adversaire haut, plus de prise de risques. Après le match de Marseille, on nous disait qu'on ne pouvait plus jouer l'Europe. Maintenant on est revenus à 4 points. Le plus important, c'était d'enrayer la spirale négative et maintenant de bien préparer le match à Metz. Il y a beaucoup de joie mais une joie mesurée. Ça reste un match, il y en a encore 9 à jouer et à bien jouer si on veut être vraiment heureux à la fin de la saison."