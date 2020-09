Stade Rennais : les 3 leviers de Stéphan pour s'installer en tête de la L1

C'est un choc, un vrai, qu'accueillera le stade Geoffroy-Guichard cet après-midi (17h). D'un côté, une équipe de l'ASSE qu'on n'attendait pas à pareille fête mais qui dynamite la Ligue 1 par sa générosité, sa jeunesse et son insouciance ; de l'autre, une formation du Stade Rennais qui confirme que sa 3e place de l'an passé ne doit rien au hasard. Et qu'elle possède avec Julien Stéphan un entraîneur de très haut niveau. Qui, selon L'Equipe, a encore trois leviers à actionner pour faire monter son équipe encore plus haut.

De la réussite, des recrues, un réveil…

« Samedi dernier, Rennes a joué un énième épisode du « Stéphan time » : depuis le début de la saison dernière, l’équipe a engrangé 15 points dans les dix dernières minutes des rencontres, record national. En quatre journées, les Bretons ont toujours encaissé au moins un but, ils ont parfois perdu un peu l’équilibre, mais pas leur capacité à rebondir. Outre leurs 9 buts inscrits, ils ont déjà touché 5 fois les montants. Si le Covid ne s’installe pas dans leur vestiaire, ils ont le droit de croire que ça ira encore mieux avec deux ou trois recrues et quand Raphinha, par exemple, aura vraiment attaqué sa saison. »

Un peu de réalisme offensif, un léger effort lors des huit derniers jours du mercato et un réveil de Raphinha : avec ces trois ingrédients, le Stade Rennais pourrait viser encore plus haut. Prometteur, non ?