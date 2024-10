Stade Rennais : les 3 secrets de la réussite de la formation rennaise

Sacré meilleur centre de formation français par la FFF pour la deuxième année consécutive en juin dernier, le Stade Rennais est désormais reconnu au niveau national pour son niveau de formation de ses joueurs. Le club breton a ainsi remplacé le FC Nantes, qui, jadis, trustait les titres en ce sens. Aujourd’hui, Foot Mercato a réalisé une analyse approfondie de la stratégie du SRFC, qui se décompose en trois axes forts :

Rampillon, la rampe de lancement

C’est au début des années 90 que le Stade Rennais a commencé à vraiment développer son centre de formation. Et, ce, grâce à la prédominance d’un éclaireur nommé Patrick Rampillon. En enrôlant de multiples éducateurs et formateurs comme Pierre-Emmanuel Bourdeau, Romain Ferrier, Jérôme Hiaumet ou encore Philippe Barraud, Rampillon a mis le projet sur les rails. « Lorsque Rennes a développé son centre de formation, c’est-à-dire au début des années 90, une figure emblématique en est rapidement sortie : Sylvain Wiltord, explique à FM François Rauzy, journaliste pour France Bleu Armorique. Tout part un peu de là, ça a donné une forme d’assise au club, de légitimité. Au début des années 2010, les meilleurs jeunes de région parisienne signaient souvent à Rennes. » Rampillon part en 2018 en laissant un solide héritage derrière lui.

Les jeunes vite lancés en pro

Ce qui a fait la marque de fabrique du Stade Rennais, c’est cette capacité à surclasser assez vite les jeunes qui performent dans leur catégorie. « Le surclassement est une caractéristique du centre, appuie un ancien membre du département recrutement. Laisser un joueur surperformer dans sa catégorie d’âge, c’est un frein à sa progression. Il faut le confronter à des difficultés pour qu’il puisse trouver les clés. Sur la génération 2000/2001, il y a eu énormément de réussites. Tout ça découle aussi du ciblage au départ. » « A Rennes, on joue relativement tôt en pro lorsque l’on est un très bon jeune joueur, confirme François Rauzy à Foot Mercato. Et le temps de jeu, on en trouve sûrement plus qu’ailleurs, qui plus est dans un club qui se bat pour les places européennes. »

Miser sur le local et le QI

Si la formation du Stade Rennais est aujourd’hui une référence en la matière, FM loue un dernier point-clé : la base éducative. Conscient que toutes les pépites n’arriveront pas à percer, le club breton maintient un niveau scolaire de haut niveau. « Le cadre scolaire est excellent, avec près de 100% de réussite au BAC chaque année », approuve Rauzy. Les chiffres le prouvent : depuis trois ans, le SRFC a enregistré 100% de taux de réussite au BAC, ce qui n’est pas le cas de tous les clubs, où on est parfois en dessous des 50%. Par ailleurs, le Stade Rennais a choisi de miser sur du local avant de cibler des jeunes loin de la Bretagne. Le virage est assumé depuis quelques années et porte ses fruits puisqu’Eduardo Camavinga est originaire de Fougères, Désiré Doué d’Angers, Sofiane Diop de Tours, et Georginio Rutter de Vannes.

