Stade Rennais : les 4 héros bretons de la victoire à Metz (3-0)

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Gaëtan Laborde égale Alexander Frei

Arrivé à la toute fin du Mercato en provenance de Montpellier pour un gros chèque, l'ancien Bordelais justifie le gros investissement. Comme le rapporte Opta, aucun joueur Rennais n'avait marqué sur quatre matchs consécutifs de Ligue 1 depuis le goleador suisse Alexander Frei en 2004. Contre Metz, sa reprise acrobatique du talon est un bijou. Déjà 8 buts en 12 matches toutes compétitions confondues pour le désormais seul meilleur buteur de L1 (7 réalisations).

Kalmadeen Sulemana, un Doku... en mieux

Auteur d'un but incroyable et d'une humiliation sur le messin Matthieu Udol, l'ancien joueur de Midtjylland casse vraiment des reins en Ligue 1. Les chiffres parlent pour le Ghanéen, premier buteur de la saison du Stade Rennais et déjà auteur de sa 4e réalisation en Ligue 1 (+ une en Ligue Europa Conférence). Florian Maurice ne s'est pas trompé avec lui.

Martin Terrier, la force discrète

Moins clinquant et médiatique que les deux autres, Martin Terrier est apprécié de Bruno Genesio qui l'avait déjà fait monter en régime à l'OL avant de le conforter à la pointe de l'attaque rennaise malgré la grosse concurrence. Le natif d'Armentières le lui rend bien avec un troisième but en 9 apparitions en Ligue 1. Un vrai but d'avant-centre d'ailleurs...

Hamari Traoré, la bonne passe

Deux passes décisives de plus pour le capitaine et latéral droit du Stade Rennais qui aura pu profiter de cette facile victoire à Saint-Symphorien pour soigner ses statistiques. Désormais à trois passes décisives cette saison, seulement devancé par Kylian Mbappé (4) et le nantais Moses Simon (5).