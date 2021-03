Stade Rennais : les 4 maillons forts de la solide victoire à Metz (3-1)

Zapping But! Football Club Stade Rennais : Julien Stéphan, responsable de la crise au SRFC ?

Jérémy Doku : Il aurait pu être le héros du match, de par son activité et son premier but inscrit en Ligue 1 d’un subtil tir croisé dans la surface (18e). Mais l’ailier belge s’est lui-même coupé les ailes en se faisant expulser suite à un tacle non maîtrisé sur Thomas Delaine en seconde période (50e). Dommage, mais il est sur la bonne voie.

Martin Terrier : le vrai héros du match sera donc l’ancien attaquant de l’OL. Passeur décisif sur l’ouverture du score et buteur sur penalty (38e), Terrier et n’a pas compté ses efforts sur le front de l’attaque. Il a non seulement multiplié les appels mais s'est aussi déporté avec réussite et aurait même pu inscrire un doublé sans un arrêt décisif de Caillard (63e).

Steven Nzonzi

Laissé libre par un positionnement trop lâche de Farid Boulaya, Steven Nzonzi a joué la majeure partie du match dans un fauteuil en distillant les ballons à sa guise. Le milieu des Bleus également été utile au pressing et efficace dans les interceptions. Solide, tout comme Damien Da Silva en défense centrale.

Bruno Genesio lui-même

Si Flavien Tait a encore affiché sa confiance auprès de Bruno Genesio, on retiendra la bonne statistique du nouveau coach du Stade Rennais. En quatre confrontations entre le FC Metz, l’ancien entraîneur de l’OL n’a en effet jamais connu la défaite. Mieux, il a toujours gagné face aux Grenats ! La série se poursuit, avec en prime ce deuxième succès consécutif sur le banc breton.