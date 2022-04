Stade Rennais : les absents, le match, son avenir… Génésio avait des choses à dire avant Nice

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Les absents

« Tous les internationaux sont rentrés en bonne santé. Romain Salin réintègre le groupe. Doku, Badé, Gelin, Sulemana sont forfaits. Tout le reste est opérationnel »

Le match contre Nice

« Il reste beaucoup de matchs encore, avec beaucoup de confrontations directes. Ça reste un match important mais rien de sera définitif après la rencontre. Je ne suis pas certain qu’on assiste au match qu’on puisse attendre. Peut-être qu’il y aura une équipe moins attentiste que ce qu’on veut bien dire. Ça va être un bon match. Nice est la meilleure défense du championnat avec du talent offensivement. Nous c’est un peu pareil. J’espère qu’on assistera à un bon match. »

Le calendrier

« Vu la physionomie de ce championnat, où tout le monde à quelque chose à jouer, chaque match est difficile. Il ne faut pas penser que lorsqu’on joue des équipes de bas de tableau c’est plus facile. Tous les matchs seront difficile. Tout le monde est capable de faire des résultats contre n’importe qui. »

Les propos de Galtier

« Je crois qu’il le pense. Ça ne veut pas dire qu’il va nous laisser tranquillement gagner le match. Je pense qu’il est sincère quand il le dit. Nous c’est le danger contre lequel on doit lutter. À la fois d’être capable de prendre les compliments mais garder à l’esprit ce qui a fait qu’on en est là : le travail, la solidarité. C’est un ensemble de choses. »

Son avenir

« Je suis venu l’année dernière pour le projet. Pour moi y a trois choses importantes : le projet sportif, le projet humain et la projection que l’on peut faire. Aujourd’hui je suis heureux d’être là tout se passe bien. L’Angleterre, évidemment que tout le monde l’aime et a envie d’y jouer ou d’entrainer. Aujourd’hui je suis pleinement dans le projet du Stade rennais et je n’ai pas de raison de penser à autre chose. »

