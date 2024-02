Stade Rennais : les annonces de Stéphan et Maurice après Milan

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Le Stade Rennais ne verra pas les 8es de finale de la Ligue Europa. Malgré une belle prestation, les hommes de Julien Stéphan sont restés à quai hier contre l’AC Milan (2-3). « C’est peut-être la plus belle victoire dans l’histoire européenne du Stade Rennais et sûrement même, s’est félicité le coach des Rouge et Noir en conférence de presse d’après match.

Maurice esquive son avenir

Présent lui aussi en onze mixte, Florian Maurice n’a pas répondu à la question de savoir s’il se projetait à Rennes au delà de cette saison mais il a eu des bons mots pour ses joueurs malgré la déception de l’élimination. « On a tous vécu beaucoup d’émotions. On doit encore passer un palier, il y a encore des choses à améliorer, mais on est sur le bon chemin, a-t-il souligné. C’est un magnifique victoire qui augure, j’espère, de belles choses pour la suite de la saison. »

