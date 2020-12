Stade Rennais : les Bretons bons derniers d'un très curieux classement

Ce pourrait être ce soir, sait-on jamais, une grande première. Lors du match qui opposera deux équipes en forme de notre Ligue 1, le Stade Rennais et le FC Metz. Un résultat particulier ? Un buteur d'un camp ou de l'autre ? Non. Juste, et c'est déjà beaucoup, une décision arbitrale en faveur du Stade Rennais avec, en l'occurence, un pénalty.

Car comme le précise le quotidien Ouest-France, les joueurs de Julien Stéphan sont à ce jour les seuls à ne pas avoir bénéficier d'un seul pénalty depuis le début de la saison. Alors, comme le précise le quotidien régional, "que la formation rennaise est la quatrième équipe à avoir touché le plus de ballons dans la surface adverse avec 362 ballons."

Réponse ce coir.