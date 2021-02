Stade Rennais : les Bretons ont déjà rendu les armes pour le podium

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Accroché à domicile dans son derby face au FC Lorient (1-1), le Stade Rennais (5e de Ligue 1) a laissé encore un peu plus filer le wagon Lille, Lyon, Paris et Monaco. Désormais, huit points au moins séparent les Bretons (37 pts) du quatuor et, même si les Rouge et Noir ont un match en retard à jouer sur la pelouse de l'OM, cela va devenir très compliqué.

« On ne peut pas se comparer à ces équipes-là »

Présent en conférence de presse après le nul au Roazhon Park, Damien Da Silva a plus ou moins rendu les armes dans la course au podium : « C’est vrai que devant (le top 4), les équipes ont un rythme très soutenu. On ne peut pas se comparer à ces équipes-là car on n’a pas cette régularité-là. On n’a pas les mêmes qualités, il faut l’avouer ».

Après avoir goûté à la Ligue des Champions pour la première fois cette saison, Rennes va désormais devoir s'atteler à sécuriser cette cinquième place qui, avec la disparition de la Coupe de la Ligue, est synonyme de tour de barrage pour la nouvelle compétition de l'UEFA : la Ligue Europa Conférence, laquelle démarrera en 2021-22.