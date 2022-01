Stade Rennais : les Bretons sortis par Nancy aux tirs au but !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Il restait deux rencontres des 16es de finales de la Coupe de France dont l'issue était incertaine. Tout d'abord pour le Stade Rennais, incapable de prendre les devant sur la pelouse de Nancy lors des 45 premières minutes. Guirassy ratait même un pénalty à la 28e minute, avant que Doku, au retour des vestiaires, ouvre le score d'une belle frappe croisée (58e). Mais Nancy, à la surprise générale, parvenait à égaliser grâce à une tête de Biron (78e).

Il fallait donc attendre la séance des tirs au but. Et à ce petit jeu, ce sont les Nancéiens qui se sont qualifiés, victoire 4-3. Par ailleurs, Bergerac Périgord a éliminé Créteil à la suite des tirs au but.