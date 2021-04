Stade Rennais : les gardiens rennais ont une botte secrète, Gomis la révèle

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le bilan de Julien Stéphan en chiffres

Remplaçant d'Edouard Mendy (Chelsea), Alfred Gomis a débarqué cet été en provenance de Dijon pour devenir le nouveau portier titulaire du Stade Rennais. Après des débuts compliqués, le gardien sénégalais a enfin pris ses marques en Bretagne.

Présent en conférence de presse à la veille de retrouver son ancien club, Gomis a évoqué son entame compliquée : « Aujourd'hui, je me sens bien. Au début, j'ai eu des soucis physiques qui ont duré pas mal de temps. Après les résultats sont en train d’arriver ».

« On ne l'utilise pas beaucoup en Italie »

Après avoir été bousculé par Romain Salin dans la hiérarchie, l'intéressé a su reprendre le leadership et justifier l'investissement de 10 M€ du Stade Rennais. A l'entraînement, le natif de Ziguinchor apprend aussi beaucoup au contact de son entraîneur spécifique Olivier Sorin. Notamment sur des méthodes de travail très différentes de ce qu'il a pu connaître lors de sa riche expérience italienne au Torino, à Crotone, à Avellino, à Cesena, à Bologne, à la Salernitana et à SPAL : « Ici à Rennes c’est une façon différente de s’entraîner. J’ai progressé sur la façon d’affronter les attaquants en un contre un. On ne l’utilise pas beaucoup en Italie. C’est une technique qui peut être utile. Je le travaille encore beaucoup. Ça me donne une autre solution pour arrêter les frappes ».