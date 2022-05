Stade Rennais : les premiers mots de Terrier après sa nomination aux trophées UNFP

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Martin Terrier est l’un des joueurs les plus décisifs du Stade Rennais cette saison. Auteur de 21 buts et 2 passes décisives en championnat, il est le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Kylian Mbappé (24 buts). Ses réalisations permettent au Stade Rennais d’être encore en course pour aller chercher une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Le buteur Rennais a été nommé dans la catégorie UNFP du meilleur joueur de la saison.

Sur le Twitter du club, il réagit à cette nomination : « Beaucoup de fierté de faire partie des cinq meilleurs joueurs de la saison. Je suis très content et très fier. J’essaye de mettre en valeur mes coéquipiers, car ce sont eux qui me mettent dans les meilleures conditions au quotidien. Je suis surpris oui, après je sais que je fais une bonne saison et j’y pensais un petit peu, mais je ne pensais pas être dans les cinq. »

Pour résumer Martin Terrier fait partie des nommés pour le titre UNFP de meilleur joueur de la saison de Ligue 1. L’attaquant Rennais s’exprime pour la première fois après cette annonce. Il évoque une grande fierté mais avoue être surpris de cette nomination.

